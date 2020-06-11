محافظ البحر الأحمر : التنبيه على المنشآت السياحية بعدم إعطاء العاملين أجازات بدون مرتب

أرسل اللواء عمرو خنفي، محافظ البحر الأحمر، خطابا لمديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر، يؤكد فيه بالتنبيه علي المنشآت السياحية بالمحافظة بعدم إعطاء العاملين بتلك المنشأت أجازات بدون مرتب إلا بناءا علي طلب كتابي من العامل.
وجاء في الخطاب الموجه من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو خنفي، القوي العاملة، أن بناءا علي التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشآن فتح المنشات السياحية، بعد اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، وكذلك تعليمات محافظ البحر الأحمر ، يتم التنبية علي اصحاب المنشات السياحية بعدم منح العاملين بالمنشات اجازة بدون مرتب الا بطلب كتابي برغبة العامل وموقع عليه من العامل.
كما أكد خطاب اللواء عمرو خنفي، محافظ البحر الاحمر، المرسل للقوي العاملة علي عدم منح العامل اجازة رصيد اجازات بالسالب، وزيل الخطاب بتوقيع العقيد تامر سمير مدير الادارة المركزية لمكتب محافظ البحر الأحمر.
كان تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، يرافقه سكرتير عام المحافظة اللواء محمد بندارى، مساء امس الأربعاء، عدداً من شوارع وميادين مدينة الغردقة، مكلفاً برفع كفاءة الشوارع الرئيسية، وإزالة الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين.
ووجه المحافظ برفع مخلفات البناء، واستغلال ساعات حظر التجوال في تكثيف حملات النظافة، وعمليات تطهير وتعقيم الشوارع.
وحرص المحافظ على تفقد الشاطئ العام "شاطئ 4"، ووجه بسرعة البدء في تطويره، وقام بالمرور على شاطئ السواقي، والمنطقة الصناعية، وميدان سنزو تمهيداً للبدء في تطويره، كما تفقد مساكن بديل العشوائيات، ووجه بسرعة تسليمها، كما تابع عملية إستكمال تطوير الممشي السياحى.
خطاب المحافظ بشان اجازات العاملين بالسياحة
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