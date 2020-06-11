محافظ البحر الأحمر : التنبيه على المنشآت السياحية بعدم إعطاء العاملين أجازات بدون مرتب

وجاء في الخطاب الموجه من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو خنفي، القوي العاملة، أن بناءا علي التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشآن فتح المنشات السياحية، بعد اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، وكذلك تعليمات محافظ البحر الأحمر ، يتم التنبية علي اصحاب المنشات السياحية بعدم منح العاملين بالمنشات اجازة بدون مرتب الا بطلب كتابي برغبة العامل وموقع عليه من العامل.

كما أكد خطاب اللواء عمرو خنفي، محافظ البحر الاحمر، المرسل للقوي العاملة علي عدم منح العامل اجازة رصيد اجازات بالسالب، وزيل الخطاب بتوقيع العقيد تامر سمير مدير الادارة المركزية لمكتب محافظ البحر الأحمر.