اليوم السابع
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كيف نفهم قرارات الحكومة بشأن عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها؟ (فيديو)

الخميس، 11 يونيو 2020 06:24 م
كيف نفهم قرارات الحكومة بشأن عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها؟ (فيديو) الزميلة شروق وجدى والزميلة هند مختار، مسئول ملف شئون مجلس الوزراء باليوم السابع

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استعرضت الزميلة هند مختار، مسئول ملف شئون مجلس الوزراء باليوم السابع، خلال نشرة "اليوم السابع" التي قدمتها الزميلة شروق وجدى، أبرز قرارات الحكومة اليوم الخميس التي أعلنت عنها فيما يتعلق بمواعيد الحظر ومد الحظر حتى نهاية الشهر الجارى .

كما تناولت النشرة استعراض لأبرز قرارات الحكومة أيضا فيما يتعلق بعودة الصلاة بالمساجد من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة و استمرار تخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته، بالإضافة إلى السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء، اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة.

 

 

 


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