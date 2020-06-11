اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 06:58 م
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كروت لشرائع السلع .. مكافأة الحكومة للمواطنين المشاركين فى تعديلات دستورية بروسيا

الخميس، 11 يونيو 2020 06:36 م
كروت لشرائع السلع .. مكافأة الحكومة للمواطنين المشاركين فى تعديلات دستورية بروسيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

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قالت موسكو اليوم الخميس، إنها ستمنح المشاركين في تصويت على إصلاحات قد تؤدى لتمديد حكم الرئيس فلاديمير بوتين قسائم شراء، وهو عرض ندد به منتقدون ووصفوه بأنه أسلوب فج لتعزيز نسبة الإقبال.

ومن المقرر أن يصوت الروس في 25 يونيو وفي الأول من يوليو على تعديلات دستورية تشمل تعديلا من شأنه أن يسمح لبوتين، الذي يتولى السلطة منذ أواخر 1999، بالبقاء رئيسا لولايتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات بدلا من التنحي في 2024.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن أليكسي نيميريوك وهو مسؤول في موسكو قوله إن مليوني قسيمة بقيمة إجمالية عشرة مليارات روبل (144 مليون دولار) ستُمنح للسكان لاستخدامها في متاجر ومطاعم.

وأضاف أنها ستُعطى للمشاركين في الاقتراع بموسكو وإن المال سيساعد في تنشيط الطلب بعد رفع إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا بصورة كبيرة هذا الأسبوع.

لكن منتقدين وصفوا هذا الإجراء بأنه طريقة لجذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وقال جورجي ألبوروف، وهو حليف للمعارض البارز أليكسي نافالني، "يا لها من وقاحة مدهشة من (رئيس بلدية موسكو)"، وأضاف "بوسعه أن يجد الكثير من المال إذا أراد جذب الناس إلى (مراكز الاقتراع) لتأييد القيصر بوتين".


بوتين

الرئيس الروسى

استفتاء فى روسيا

دستور روسيا

رئيس روسيا

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