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قصة حقيبة الأموال الذكية فى دبى.. تتلف النقود حال سرقتها

الخميس، 11 يونيو 2020 02:03 ص
قصة حقيبة الأموال الذكية فى دبى.. تتلف النقود حال سرقتها الحقيبة الذكية
كتب مايكل فارس

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بدأت شرطة دبي  فى استخدام حقيبة نقل أموال ذكية، تتميز بخاصية إتلاف النقود في حال سرقتها لتسلب اللصوص لذة الاستفادة منها.

 

وذكرت صحيفة "الرؤية الإماراتية"، إن الحقيبة الجديدة تعد إحدى التجارب العالمية في مجال حقائب نقل الأموال، وتحتوي على أقفال ذكية، وخاصية إتلاف النقود خلال 5 ثوانٍ عبر استخدام الحبر الذي زودت به الحقيبة، إلى جانب مميزات جديدة قد تستخدم لاحقاً، وهي إصدار دخان كثيف عند محاولة سرقة النقود وفتح الحقيبة بالقوة.

وكشف رئيس قسم الجزر الأمنية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي الملازم أول سيف مهير بنواس، عن أن الحقيبة صناعة فرنسية، وهي إحدى التجارب العالمية التي تم استقدامها واعتمادها بعد الحصول على موافقة البنك المركزي في دبي لتعويض النقود المتلفة لو تعرضت الحقيبة للسرقة في إحدى جرائم نقل الأموال.

حقيبة أموال ذكية
حقيبة أموال ذكية

 

وقد طورت شرطة دبي حقائب أخرى تزن من 5 إلى 7 كيلو جرامات عبر تبديل الأقفال وتعزيز التصفيح وفق حجمها وهي الحقائب المستخدمة في الشركات المعتمدة.

 

ومن التجارب العالمية المستقدمة من هولندا، والتي تم تطويرها، حقيبة أمنية لنقل الأموال صغيرة الحجم تزن 7 كيلوجرامات استيعابها 12 ألف ورقة نقدية، وتتميز بخصائص متعددة أهمها إصدار دخان كثيف بطريقة غير طبيعية وإتلاف النقود أيضاً، كما تتميز الحقيبة بأنها مرتبطة بغرفة العمليات وتحتوي على جرس إنذار بصوت ويتم فتحها عبر قفل ذكي فقط، كما ترتبط الحقيبة بجهاز تتبع عبر الأقمار الصناعية وبغرفة العمليات في شرطة دبي ولا يمكن فتحها كونها مصفحة من الداخل والخارج بطريقة تستعصي على المجرمين، ويتميز قفل الخزنة بأنه يستحيل كسره، ويفتح بمفتاحين مختلفين يتم تسليم كل موظف مفتاحاً منهما لمزيد من الأمان.

 


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دبي

شرطه دبى

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