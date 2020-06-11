فيديو لايف اليوم السابع .. مواطنون يتحدون قرار غلق الشواطئ بالإسكندرية.. صور

يذكر أن محافظة الإسكندرية، أغلقت 61 شاطئ على مستوى المحافظة ومنع التجمعات نهائيا طوال اليوم وغلق المنتزهات والحدائق العامة بالمحافظة

وكان قد أعلن الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، علي استمرار الإغلاق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، في 27 محافظة، حتي 30 يونيو، وكان قد أكد أن الدولة تتابع الوضع الصحى على مستوى الجمهورية أولا بأول، ووضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة فى البلاد تدريجيا فى ضوء تطورات الموقف الصحى، وتتميز هذه الخطط بالمرونة مع أى تطور فى الحالة الصحية.

كما أكدت الحكومة، استمرار حظر التجوال من الثامنة مساءً وحتى الرابعة فجرا بدلا من الخامسة صباحا اعتبارا من الأحد المقبل، ودراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا وطبقا لتطورات الموقف الصحى.