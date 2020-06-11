اليوم السابع
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غدا ارتفاع درجات الحرارة وأمطار خفيفة غرب البلاد والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس، 11 يونيو 2020 01:05 م
غدا ارتفاع درجات الحرارة وأمطار خفيفة غرب البلاد والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.
 
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من غرب البلاد ، مع نشاط للرياح جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.
 
 و يشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة.
 
كما يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

 


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