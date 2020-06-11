اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 08:43 ص
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غالبية القراء يؤيدون التصويت الإلكترونى فى الانتخابات المقبلة

الخميس، 11 يونيو 2020 08:00 ص
غالبية القراء يؤيدون التصويت الإلكترونى فى الانتخابات المقبلة النتيجة

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قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول مقترحات عدد من نواب البرلمان بالتصويت الإلكترونى فى الانتخابات المقبلة فى سؤال بعنوان: هل تؤيد المقترحات البرلمانية بالتصويت الإلكترونى فى الانتخابات المقبلة؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 70% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم التصويت الإلكترونى فى الانتخابات المقبلة.

فى حين أجاب30 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

وكان عدد من النواب قد طالبوا بإتاحة منصات للتصويت الإلكترونى فى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة وان فيروس كورونا وفقا لبعض التقارير التى تشير إلى وجوده وضرورة التعايش معه، وفقا لمجموعة من الإجراءات الاحترازية والإجرائية والوقائية وأهمها وأبرزها التباعد الاجتماعى والحفاظ على مسافات وعدم التزاحم.

وفى هذا الإطار، دعا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى استحداث آليات التصويت الإلكترونى فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مؤكدا أن هذه الآلية من شأنها تقليل حجم التزاحم أمام اللجان الانتخابية، وتيسير عملية التصويت على الناخبين وهو الأمر الذى وصفه بالضرورة فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأكد أبو العلا، أن مصر واحدة من أعرق الديمقراطيات فى الشرق الأوسط، حيث يعود تاريخ الحياة النيابية فيها إلى منتصف القرن الـ19، وبالتالى لابد من مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة فى أساليب التصويت والاقتراع بما يليق بمكانة الديمقراطية فى مصر.

وأشار أبو العلا، إلى أن منظومة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات فتحت المجال لاستخدام آليات التصويت الإلكترونى، لافتا إلى أن البيئة المصرية ممهدة تماما للعمل بالتصويت الإلكترونى فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

الاستطلاع
 

 

 


التصويت الالكترونى

الانتخابات البرلمانية

مجلس النواب

الحكومه

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