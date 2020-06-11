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عالم الأوبئة الفرنسى ديدييه راوول ينشئ وحدة لمتابعة مصابى كورونا بعد شفائهم

الخميس، 11 يونيو 2020 03:53 م
عالم الأوبئة الفرنسى ديدييه راوول ينشئ وحدة لمتابعة مصابى كورونا بعد شفائهم راوول وماكرون
كتب: أحمد علوى

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قرر معهد مستشفى جامعة الخاص بعالم الاوبئة الفرنسى ديدييه راوول (IHU)،والمنطقة الجنوبية في مرسيليا، إنشاء وحدة متعددة التخصصات مخصصة لمراقبة الأشخاص الذين تم اختبارهم وجاءت نتائج عيناتهم بعد علاجهم لـ Covid-19 في IHU.وتستهدف الوحدة إلى تقديم الدعم الفني والخبرة الوبائية لوصف المسار السريري للمرضى المصابين وتحديد العوامل التنبؤية لحدوث العواقب التالية للعدوى وتحليل البيانات السريرية والبيولوجية للمرضى المعالجين. في IHU.

وستخصص منطقة بروفانس ألب كوت دازور 189 ألف يورو لصالح هذا الملف.

وقال عالم الفيروسات الفرنسي ديدييه راوول، لقناة "بى اف ام تى فى" الفرنسية، إن الحجر المنزلى لن يغير إيجابيا حجم المنحنى والإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا المستجد بشكل حقيقى، وإنما سيغيرها شكليا فقط، حيث إن مثل تللك التدابير تمنع رصد الكثير من الحالات المصابة والحالات التي توفيت بعد الإصابة أو تلك التي تعافت.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن مستقبل عالم الفيروسات الفرنسى المثير للجدل ديدييه راوول، بات مهددا، نتيجة اختباراته التى يجريها على مدار الأسابيع الماضية، للتوصل إلى علاج فيروس كورونا المستجد.

 

 


فرنسا

ديديه راوول

اخبار العالم

كورونا

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