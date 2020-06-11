طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

كتب محمود راغب

يستمر ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الـ 72 ساعة المقبلة بدء من اليوم الخميس وغدا الجمعة وحتى السبت المقبل، حيث تتراوح درجات الحرارة اليوم وغدا 36 درجة بالقاهرة ومع يوم السبت تصل لـ 38 درجة، مع توقعات بفرص أمطار خفيفة على أغلب الأنحاء مع يوم السبت المقبل.

طقس اليوم الخميس

يشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة.

كما يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

طقس غدا الجمعة

وعن طقس غدا الجمعة، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية والرياح معتدلة.

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك وعلى البحر الأحمر ، وشمال الصعيد يكون الطقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، العظمى بالقاهرة الكبرى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.