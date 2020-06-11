ضبط معمل تحاليل غير مرخص بداخله أدوية وقرب دم فاسدة خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة ، بالإشتراك مع مديرية الصحة وإدارة البيئه ، حملة مفاجئه على الصيدليات ومعامل التحاليل لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية .

وأشرف على الحملة الرقابية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين ، وإسماعيل شلبى وكيل مديرية تموين البحيرة واللواء عماد الدكرورى رئيس الوحدة المحلية بادكو والدكتور حسام الدين درويش مدير الإدارة الصحية بادكو .

وأسفرت الحملة عن ضبط معمل تحاليل غير مرخص بمدينة إدكو ويعمل به غير متخصصين وغير حاصلين عن ترخيص بمزاولة المهنة .

كما تبين بعد التفتيش وجود عبوات وشرائح خاصة بتحاليل الفيروسات الكبدية والوقائية منتهية الصلاحية ، ويمنع استخدامها لانتهاء صلاحيتها نظرا لعدم صحة التحاليل الناتجة عنها ووجود كمية كبيرة من الأدوية البشرية المنتهية الصلاحية بداخل المعمل .

وكذلك وجود أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحى ، محظور تواجدها خارج المستشفيات الحكومية وهيئة التأمين الصحى .

كما تم ضبط عدد قرب دم محظور تواجدها وحيازتها خارج بنوك تجميع الدم ، وضبط قرب دماء سبق استخدامها ويحظر تواجدها وحيازتها باى منشأة لما ينتج عنها من نقل عدوى الفيروسات بين المواطنين .

حيث تم تشميع مكان المعمل بالشمع الأحمر والتحفظ على جميع المضبوطات باجمالى كمية 636 عبوة مخالفة،وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة شنت بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية ومديرية الصحة حملة مفاجئه على الاسواق والصيدليات .

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 85 علبة أدوية بشريه ومنشطات وفيتامينات مختلفة الأنواع والأحجام غير مصرح بها من وزارة الصحة ومحظور تداولها لخطورتها على الصحة ومعروضه للبيع داخل صيدليه بشريه بدمنهور .

كما تم ضبط عدد 350 كمامه طبيه ، تباع بسعر أعلى من سعر فاتورة الشراء وغير مطابقه للمواصفات الطبية ومعروضه للبيع بمركز مستلزمات طبيه بدمنهور،وكذلك تم ضبط عدد 50 كرتونة صلصه طماطم مجهولة المصدر داخل مركز توزيع مواد غذائية .

وضبط كميات كبيره من السلع الغذائيه منتهية الصلاحيه والمعروضه للبيع بسوبر ماركت ، منها البسكويت والبطاطس المقلية والعصائر والحلويات وأنواع مختلفه من الأجبان المتنوعه،وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .