اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 02:10 م
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صور ..رفع كفاءة الطرق وتنفيذ الخطط الاستثمارية للرصف فى 4 أحياء بالإسكندرية

الخميس، 11 يونيو 2020 01:28 م
صور ..رفع كفاءة الطرق وتنفيذ الخطط الاستثمارية للرصف فى 4 أحياء بالإسكندرية رفع كفاءة الطرق
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية أعمال تنفيذ الخطة الإستثمارية ،لتنفيذ خطط الرصف و رفع كفاءة الطرق للعام المالى الحالى ،وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية ،وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالعمل على رفع كفاءة الطرق لسيولة الحركة المرورية و إعادة الشئ لأصلة عقب الإنتهاء من مشروعات البنية التحتية .

 

وأشار حى المنتزة ثان فى بيان له اليوم ،أن اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس حي ثان المنتزه ، قد كلف رئيس قسم الطرق بالحي ،بمتابعة قيام مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية ، بأعمال إعادة الشىء لأصله بشارع موريتانيا بمنطقة المندرة بحري ، وذلك فور الإنتهاء من أعمال خاصة بشركة كهرباء الإسكندرية(مقايسة كهرباء) ، حيث تتم أعمال الرصف لإعادة الشئ لأصله بالشارع بالعرض الكامل(رصف وتركيب بلاط بالأرصفة) ، لتحقيق السيولة المرورية وللتيسير على المواطنين ولرفع كفاءة الطرق بنطاق الحي.

 

وعلى الصعيد ذاته تم متابعة أعمال وضع الطبقة التأسيسية وأعمال الرصف الخاصة بإعادة الشئ لأصله بمنطقة الحرمين بعد الإنتهاء من أعمال خاصة بشركة الكهرباء ، فضلا عن تفقد أعمال إعادة الشئ لأصله بتركيب بلاط انترلوك بطريق الكورنيش بعد الإنتهاء من إصلاح عطل كهرباء .

 

وفي حى المنتزة أول ،واصلت الآجهزة التنفيذية استكمال الخطه الاستثمارية للرصف ، وبتوجيهات  المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول، لمباشره أعمال الرصف تم إستكمال رصف شارع 3 وشارع 1 طبقه سطحيه مع شارع الجيش بدايه من شارع ملك حفني قبلي وذلك بعد رش الطبقه اللاصقه RC بالأتناير .

 

فيما قامت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية ،  بمواصلة أعمال إعادة الشىء لأصله بشارع سلمان الفارسي بمنطقة العصافرة بحري التابع لحى المنتزة ثان ، وذلك فور الإنتهاء من أعمال خاصة بشركة الصرف الصحي ، لتحقيق السيولة المرورية وللتيسير على المواطنين ولرفع كفاءة الطرق بنطاق الحي ، كما الانتهاء من رصف شارع الامير لؤلؤ بحى غرب ،و إسغلالا لفتره الحظر تم وضع طبقة أسفلت بشارع باولينو التابع لحى وسط.

رفع كفاءة الطرق (1)

 

 

رفع كفاءة الطرق (2)
 

 

رفع كفاءة الطرق (3)
 
رفع كفاءة الطرق (4)
 

 


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