اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 05:47 م
خالد صلاح
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صندوق النقد: 10 تريليونات دولار إنفاق أزمة كورونا ولا بد من مزيد

الخميس، 11 يونيو 2020 04:42 م
صندوق النقد: 10 تريليونات دولار إنفاق أزمة كورونا ولا بد من مزيد فيروس كورونا وصندوق النقد
رويترز

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قالت مديرة صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت عشرة تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورنا المستجد وتداعياتها الاقتصادية، لكن ثمة حاجة لمزيد من الجهود الكبيرة.

وأوضحت كريستالينا جورجيفا أن تقديرات جديدة تفيد أن ما يصل إلى 100 مليون شخص قد ينزلقون إلى الفقر المدقع بسبب الأزمة، وأن زيادة الإنفاق ينبغي أن تنصب على الحد من فقد الوظائف والحيلولة دون تنامي عدم المساواة.

وكتبت في تدوينة على موقع الصندوق إنه بغية النهوض بتعاف أكثر شمولا، ينبغي أن تركز الاستثمارات على تحسين توافر الرعاية الصحية والتعليم وتقوية ضمانات الحماية المناخية وتوسيع إتاحة المنتجات المالية والتكنولوجيا للأسر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة.  


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