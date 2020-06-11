اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 03:47 م
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شباب الغمراوى ببنى سويف يطهرون الشوارع ويوزعون الكمامات على الأهالى

الخميس، 11 يونيو 2020 03:05 م
شباب الغمراوى ببنى سويف يطهرون الشوارع ويوزعون الكمامات على الأهالى شباب الغمراوى ببني سويف يطهرون الشوارع
بني سويف أيمن لطفي

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طهر مجموعة من  شباب حي الغمراوى بمدينة بني سويف العاصمة الشوارع والمنازل، فضلا عن توعية المواطنين بأهمية إتباع إرشادات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك ضمن  مبادرة تحمل شعار" كلنا هنساعد أهلنا"، وقال عامر عبدالعظيم من أبناء حي الغمراوى : شارك أعضاء  جروب شباب الغمراوى، و أبناء الحي في استكمال المبادرة التي بدأناها بحملة نظافة وتعقيم إعتمادا على الجهود الذاتية، وتهدف المبادرة  إلى مواجهة فيروس كورونا ودعم جهود الدولة وخطتها للحد من انتشار الفيروس ومجابهته وتقليل نسب الإصابة حتى الوصول إلى الرقم صفر. 
 
وأضاف عمرو عبدالكريم من أبناء حي الغمراوى: إستكملنا المبادرة بالتنسيق مع شباب فرع  الهلال الأحمر المصرى والكشافة، بتطهيرالشوارع والمنازل والسوق وتعقيمها بالكلور والمطهرات باستخدام ماكينات الرش المحمولة، كما وزعنا الكمامات " ماسكات الوجه " على المواطنين فى الشوارع والسوق أثناء حملة التطهير، علاوة على توعيتهم برسائل صحية تضمنت ضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والحفاظ على النظافة الشخصية وغسل الأيدي بالماء والصابون في حالة عدم وجود المطهرات. 
 
يذكر أن  شباب جروب حي الغمراوى أطلقوا مبادرة تحمل شعار " كلنا هنساعد أهلنا "، إعتمادا على الجهود الذاتية للمقتدرين من الأعضاء  وأهالي الحي دون قبول تبرعات مالية،وتم خلال المبادرة  تعقيم  أكبر أسواق مدينة بني سويف العاصمة " سوق حوض الدلالة" بعد تنظيفه من مخلفات الباعة، وكذلك توزيع الكمامات على منازل الأسر الأكثر احتياجا من أهالي الحي. 
 
 

شباب الغمراوى ببني سويف يطهرون الشوارع (1)
شباب الغمراوى ببني سويف يطهرون الشوارع (1)

شباب الغمراوى ببني سويف يطهرون الشوارع (2)
شباب الغمراوى ببني سويف يطهرون الشوارع (2)

شباب الغمراوى ببني سويف يطهرون الشوارع (3)
شباب الغمراوى ببني سويف يطهرون الشوارع (3)

شباب الغمراوى ببني سويف يطهرون الشوارع (4)
شباب الغمراوى ببني سويف يطهرون الشوارع (4)

شباب الغمراوى ببني سويف يطهرون الشوارع (5)
شباب الغمراوى ببني سويف يطهرون الشوارع (5)

شباب الغمراوى ببني سويف يطهرون الشوارع (6)
شباب الغمراوى ببني سويف يطهرون الشوارع (6)

شباب الغمراوى ببني سويف يطهرون الشوارع (7)
شباب الغمراوى ببني سويف يطهرون الشوارع (7)
 
 
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تعقيم الشوارع

حي الغمراوى

توزيع الكمامات

مبادره كلنا هنساعد أهلنا

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