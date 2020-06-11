سيارة اسعاف وأطقم طبية بكل إدارة.. استعدادات العاصمة لامتحانات الثانوية

أعلنت محافظة القاهرة استعدادها لمارثون الثانوية العامة، في ظل جائحة كورونا التي يعانى منها العالم، ووسط الإجراءات الجديدة التي تطبقها مصر لحماية المواطنين والطلاب من الإصابة بالفيروس .

ويرصد اليوم السابع في النقاط التالية أهم الإجراءات التي تنفذها محافظة القاهرة لامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم 21 الشهر الجارى.