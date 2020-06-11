سيارة اسعاف وأطقم طبية بكل إدارة.. استعدادات العاصمة لامتحانات الثانوية

أعلنت محافظة القاهرة استعدادها لمارثون الثانوية العامة، في ظل جائحة كورونا التي يعانى منها العالم، ووسط الإجراءات الجديدة التي تطبقها مصر لحماية المواطنين والطلاب من الإصابة بالفيروس .
ويرصد اليوم السابع في النقاط التالية أهم الإجراءات التي تنفذها محافظة القاهرة لامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم 21 الشهر الجارى.
1- تزويد جميع اللجان ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية .
2- توفير كواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة بكل اللجان .
3- توفير مواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميا.
4- عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة 97967 طالبا وطالبة.
5- تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان من 20 لـ 14 طالبا أو أقل .
6- الحرص على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب.
7- زيادة أعداد اللجان الرئيسية من 281 لجنة إلى 310 لجنة.
8- توافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة .
9- عدم السماح قطعيا بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى محيط اللجان.
10- تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان .
11- توافر المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه.
12 التنسيق مع المرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات .
13- توفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية.
14- توفير مولد كهربائى بكل مواقع الكنترولات واللجان.
15- نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية.
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