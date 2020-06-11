اليوم السابع
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سيارة اسعاف وأطقم طبية بكل إدارة.. استعدادات العاصمة لامتحانات الثانوية

الخميس، 11 يونيو 2020 12:00 ص
سيارة اسعاف وأطقم طبية بكل إدارة.. استعدادات العاصمة لامتحانات الثانوية تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة القاهرة استعدادها لمارثون الثانوية العامة، في ظل جائحة كورونا التي يعانى منها العالم، ووسط الإجراءات الجديدة التي تطبقها مصر لحماية المواطنين والطلاب من الإصابة بالفيروس .
 
ويرصد اليوم السابع في النقاط التالية أهم الإجراءات التي تنفذها محافظة القاهرة لامتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم 21 الشهر الجارى.

1- تزويد جميع اللجان ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية .
2- توفير كواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة بكل اللجان .
3- توفير مواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميا. 
4- عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة 97967 طالبا وطالبة.
5- تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان من 20 لـ 14 طالبا أو أقل .
6- الحرص على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب.
7- زيادة أعداد اللجان الرئيسية من 281 لجنة إلى 310 لجنة. 
8- توافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة .
9- عدم السماح قطعيا بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى محيط اللجان.
10- تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان .
11- توافر المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه.
12 التنسيق مع المرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات .
13- توفير سيارة إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية.
14- توفير مولد كهربائى بكل مواقع الكنترولات واللجان.
15- نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع لمواجهة أى أعطال كهربائية.


الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانوية

القاهرة

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