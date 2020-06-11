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سفير الاتحاد الأوروبى: 7.7 مليون يورو لمصر للتعامل مع تحديات اللاجئين

الخميس، 11 يونيو 2020 05:15 م
سفير الاتحاد الأوروبى: 7.7 مليون يورو لمصر للتعامل مع تحديات اللاجئين سفير الاتحاد الأوروبي
كتبت: هناء أبو العز

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غرد إيفان سوركش رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى ، عن طرح منحة لمصر لمساعدتها فى التعامل مع تحديات اللاجئين، و قال سوركش: نقدم منحة 7.7 مليون يورو إلى مصر للتعامل مع تحديات اللاجئين وطالبي اللجوء.
 
وأضاف: "يشمل المشروع الذي نفذته مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس".
 
 
وتشكل أزمات اللاجئين صداعا يعد هو الأكبر للقارة العجوز فيما يخص شؤون الحدود لاسيما وأن الدول الأوروبية تحاول منذ سنوات إيقاف جحافل اللاجئين التى تدخل الأراضى الأوروبية خصوصا عن طريق البحر.
 
 
 

الاتحاد الأوروبى

القاهرة

اللاجئين

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