سفارة أسبانيا تشكر محررة اليوم السابع على المشاركة باحتفالية ميجل دى ثربانتيس

كتبت: فاطمة شوقى

بعث سفير إسبانيا بالقاهرة رامون خيل كاساريس، رسالة شكر للزميلة هناء أبو العز محررة الشئون الأوروبية بقسم العلاقات العربية والدولية، لمشاركتها فى الاحتفال بالذكرى السنوية الـ404 على رحيل أديب إسبانيا الأشهر ميجل دي ثربانتيس، عن طريق قراءة لمقاطع من رواية الأديب الراحل "دون كيخوتة" ذائعة الصيت على مستوى العالم، باللغتين العربية والإسبانية، وبث الاحتفال رقميًا على مواقع السوشيال ميديا الخاصة بالسفارة.



لقطة من بث قراءة محررة الشئون الأوروبية على مواقع السفارة الإسبانية

وجرت العادة على الاحتفال بمئوية ثربانتيس بقراءة مقاطع من روايته المترجمة لمعظم لغات العالم المعروفة في يوم ذكراه التي تحل في الثاني والعشرين من أبريل، ولكن هذا العام نظرا للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب تفشي وباء الكوفيد-19، أقيمت احتفالية قراءة دون كيخوتة افتراضيا حفاظا على هذا الطقس الثقافي الإسباني العالمي، وفقًا لبيان أصدرته السفارة.



خطاب الشكر

من المعروف أن رواية ثربانتيس تدور حول شخصية بطلها دون كيخوتة الذي طاش صوابه من كثرة قراءة كتب عن أدب الفروسية الخيالي فقرر الخروج إلى العالم لإقامة العدل ونصرة المظلومين في العالم، وهو ما دفع به إلى مغامرات طريفة، حيث صور له خياله المعتل أن طواحين الهواء جن ومردة يخطفون الأميرات ويعذبون الأبرياء ومن واجبه محاربتهم وتخليص العالم من شرهم، وغيرها من مواقف طريفة بدافع حسن النية ونبل الفروسية.