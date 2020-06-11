اليوم السابع
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سحب 16 رخصة قيادة بسبب عدم ارتداء الكمامة فى قطور بالغربية

الخميس، 11 يونيو 2020 06:40 م
سحب 16 رخصة قيادة بسبب عدم ارتداء الكمامة فى قطور بالغربية سحب تراخيص سائق لعدم ارتداء الكمامة بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي ، جهودها المكثفة في تنفيد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن .

 

وقال محافظ الغربية، في بيان له أنه تم سحب 16 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين بقرار ارتداء الكمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث ناشد المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحتهم وسلامتهم .

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمركز ومدينة قطور ، لمتابعة جاهزية المدارس التى تم تخصيصها مقارا للجان امتحانات الثانوية العامة، وكذلك تفقد منافذ بيع الكمامات التى وفرتها المحافظة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية .

 

من ناحيه اخرى تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم الخميس ، منافذ بيع الكمامات بمدينة قطور، والتى وفرتها المحافظة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية، حيث كان في استقباله السيد العزب أمين الحزب بمركز قطور .

 

ووجه محافظ الغربية بضرورة تحقيق أكبر إستفادة للمواطنين من هذه المنافذ المتوفرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، موضحا انها تحتوي علي كميات كبيرة من الكمامات وكافة المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

 

وأضاف رحمي، ان أسعار بيع الكمامات وكافة المستلزمات الوقائية في متناول البسطاء ومحدودى الدخل مراعاة للظروف المعيشية والأسرية لهم، مشددا علي الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين المترددين علي منافذ البيع.

 

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له ، اليوم الخميس، جاهزية 7 مدارس تم اختيارها مقارا للجان امتحانات الثانوية العامة بمركز قطور .

 

جاء ذلك خلال تفقده لمدارس الشهيد السادات الإعدادية بنات، وقطور الثانوية المشتركة ، ومدرسة قطور البلد الإعدادية المشتركة، والتى رافقه خلالها ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

 

وشدد محافظ الغربية، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر بالمدارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، حماية لأبنائنا الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدارس. من جانبه ، أفاد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز عدد 26 استراحة للمراقبين رجال وسيدات ، موضحاً أنه تم توريد بوابات التعقيم وجاري تركيبها بجميع المدارس.


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محافظ الغربية

قطور

مخالفة عدم ارتداء الكمامات

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