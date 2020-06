رانيا المشاط توجه رسالة لطلاب دفعة 2020 : أنتم محظوظون.. شاهد الفيديو

وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى، رسالة إلى طلاب دفعة 2020، وهنأتهم بالتخرج، مشيرة إلى أن ظروف تخرجهم خلال جائحة الفيروس غير مواتية، قائلة :" كل واحد فيكم لازم يشعر أنه محظوظ، وهو بيشوف العالم بشكل مختلف".

Dear Class of 2020, congratulations! You are all seeing the world from a different perspective, you are witnessing a global transformation & together with positive action, you can start the wheels of change. You made it! Be positive & be proud. #Classof2020🎓#Egypt #FutureLeaders pic.twitter.com/ev72rwuB16