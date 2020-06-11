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رانيا المشاط توجه رسالة لطلاب دفعة 2020 : أنتم محظوظون.. شاهد الفيديو

الخميس، 11 يونيو 2020 03:38 م
رانيا المشاط توجه رسالة لطلاب دفعة 2020 : أنتم محظوظون.. شاهد الفيديو رانيا المشاط
ريهام عبد الله

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وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى، رسالة إلى طلاب دفعة 2020، وهنأتهم بالتخرج، مشيرة إلى أن ظروف تخرجهم خلال جائحة الفيروس غير مواتية، قائلة :" كل واحد فيكم لازم يشعر أنه محظوظ، وهو بيشوف العالم بشكل مختلف".

 

وقالت رانيا فى فيديو نشرته عبر حسابها الرسمى بتويتر : " عايزه أقولكم ألف ألف مبروك دفعة 2020، عارفة أن الظروف كلها مش مواتية، وانتوا بتفكروا احنا اتخرجنا السنة دى ليه، مكنا نستنى السنة الجاية، عايزه اقولكم هتبقى سنة مختلفة، هو وقت عدم تيقن شويه، ايه اللى هيحصل، إنما كل واحد فيكم لازم يشعر أنه محظوظ، وهو بيشوف العالم بشكل مختلف، محظوظ أن فى تغير كبير بيحصل وانت جزء منه، لازم تفكر دايما فى المستقبل وتكون إيجابى، الحياة مش مفروض إنها تكون سهلة، ولسه المستقبل قدامكم، وفرصكم كبيرة، خلى عندكم أمل واشتغلوا على نفسكم".

وتابعت :" خلى أفقكم واسعة، وكلمة والدى علمهالى افتكروها، أن الدنيا واسعة جدا، بصوا قدام وتفاءلوا، كل سنة وانتم طيبين وألف ألف مبروك".


رانيا المشاط

دفعة 2020

تخرج دفعة 2020

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