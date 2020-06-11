اليوم السابع
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رئيس مدينة بئر العبد الجديد يستهل عمله بتجهيز لجان الثانوية العامة

الخميس، 11 يونيو 2020 08:54 م
رئيس مدينة بئر العبد الجديد يستهل عمله بتجهيز لجان الثانوية العامة جانب من الاجتماع
شمال سيناء - محمد حسين

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استهل العميد محمد بهجت رئيس مجلس مدينة بئر العبد الجديد بشمال سيناء عمله، بعقد اجتماعات تجهيز مقرات لجان الثانوية العامة.

 

وأفاد بيان صادر عن مجلس مدينة بئر العبد ، أنه عقد اجتماع برئاسة العميد محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، لتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة، وتجهيز لجان السير استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 21 يونيو الجارى.

 

وحضر الاجتماع نائب رئيس المدينة محسن سالم والنائب سلامة الرقيعي والنائب رمضان سرحان، ومدراء ادارات التعليم، والصحة، والكهرباء، والمياه، و مرفق الاسعاف.

 

وتحدد عقد امتحانات بمقرات لجان مدرسة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومدرسة سالم الهرش الإعدادية، ومدرسة رمانة الثانوية ومدرسة رابعه الثانويه، ومدر بئر العبد الثانويه العسكريه بنين.

 

واعلن رئيس مدينة بئر العبد انه سيتم دخول الطلبة للجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر)،اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة،وتوزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسى.

 

وشدد على ضرورة اخطار الطالب على رابط صفحه المدرسه بأسلوب التوعية والالتزام حفاظا على الصحة العامة، وكلف مسئول الصحة إجراء عمليات تعقيم عميق لجميع اللجان قبل بدء الامتحانات، وتعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية (بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان)، والسماح بالتحرك إلى الأدوار اعتبارًا من الساعة الثامنة والنصف في ضوء اللوحات الإرشادية التي تحدد أرقام الجلوس، وفي حال التأكد من عدم الملائمة الصحية للطالب يتم طلب سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك ويثبت في محضر اللجنة، وتقرر توفير خمس سيارات اسعاف بواقع سيارة لكل لجنة جاهزة لتقديم اسعاف طبي مؤهل لتنقل اي اصابه من مقر اللجنه الى اقرب مستشفى معالج، ووجود خط تيار كهرباء تبادلي لصالح عدد اثنين لجنة بمدارس الشعراوي والثانوية العسكرية يتم من خلالها إعادة التيار الكهربائي للمدرسة خلال 15 دقيقه حال انقطاع التيار الرئيسي مع وجود مولد احتياطي بواقع الخمس للجان بكل مدرسة.

 

والتأكيد على ان التليفونات المتواجدة بالمدارس جميعها تعمل بحالة جيدة بقوة خمس خط تليفون مباشر محافظات بجميع للجان الاختبارات المحددة في نطاق المركز .

 

 


شمال سيناء

بئر العبد

مجلس مدينة بئر العبد

سيناء

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