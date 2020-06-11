اليوم السابع
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خبير: استمرار استثمار الأجانب فى أذون الخزانة وراء تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة

الخميس، 11 يونيو 2020 05:00 ص
خبير: استمرار استثمار الأجانب فى أذون الخزانة وراء تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة محمد عبد الهادي
كتب هانى الحوتى

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أرجع محمد عبد الهادي العضو المنتدب لشركة اكيومن لتداول الأوراق المالية، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي، بإجمالي عدد 213 نقطة، لعدة أسباب أرزها أولا استمرار مبيعات المؤسسات الأجنبية واتجاههم مرة أخرى إلى الاستثمار في أذون الخزانة، وثانياً موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 5.2 مليار دولار، في المقابل ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بفعل مشتريات الأفراد.
 
وأضاف "عبد الهادي"، لـ"اليوم السابع"، أنه مازاد من التأثير السلبي على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وذلك ملف ليبيا وملف سد النهضة، غير أنه توقع اتجاه صاعد للمؤشر الرئيسي للبورصة، بعد الاجتماع المرتقب لمجلس الوزاء، والذي من المقرر أن يعلن خلاله التخلي عن بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
 
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 578.788 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 287.2 مليون ورقة مالية بقيمة 910 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.85% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.39%، والعرب على 5.75% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.75%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.6 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 128.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 397 ألف جنيه، 164.8 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1636 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 669 نقطة.
 
وصعدت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.
 

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