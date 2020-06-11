حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى 3 ملايين و800 ألف متعاف

كتب محمد عبد العظيم

تخطت حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ3 ملايين و800 ألف متعاف، وبذلك تستمر أعداد حالات الشفاء فى الارتفاع بالمقارنة مع الحالات المصابة النشطة التى تصل إلى 3 ملايين و266 ألف حالة فى العالم، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

ووصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس فى العالم منذ ظهوره إلى 74887704 حالة، وتتخطى الوفيات حاجز الـ 419 الف حالة، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تسجيلا لحالات الاصابة والوفاة منذ ظهور هذا الوباء.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر عدد إصابات بالفيروس حيث تجاوز عدد المصابين 772 ألفا، وبلغ عدد الوفيات فيها نحو 40 ألفا، ونجد بريطانيا في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، التي تجاوزت 41 ألف حالة، فيما سجلت نحو 392 ألف إصابة.

يذكر أن فيروس كورونا قد ظهر للمرة الأولى، أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفى هذا السياق تعمل شركات الادوية والجهات المعنية، بشكل سريع من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد فى أقرب وقت ممكن.