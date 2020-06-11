جدول زمنى لإنهاء صيانة المدارس بالغربية فى أول سبتمبر المقبل

الغربية – مصطفى عادل

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، ونائبه الدكتور أحمد عطا ، اجتماعا اليوم، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة آخر مستجدات مشروعات صيانة المدارس المسندة للمخابرات الحربية بنطاق المحافظة.

من جانبه ، طالب محافظ الغربية ، بضرورة إعداد جدول زمني للانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة للمدارس، مشدداً علي ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال في أول سبتمبر المقبل .

حصر الاجتماع مدير هيئة الأبنية التعليمية المهندس مصطفي شعبان ، ومحمد البدري ممثلاً عن المخابرات الحربية ، وعبد الحميد البرادعى مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالتربية والتعليم .

من ناحيه اخرى تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي ، جهودها المكثفة في تنفيد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن .

وقال محافظ الغربية، في بيان له أنه تم سحب 16 رخصة قيادة لعدم التزام السائقين بقرار ارتداء الكمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث ناشد المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحتهم وسلامتهم .

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمركز ومدينة قطور ، لمتابعة جاهزية المدارس التى تم تخصيصها مقارا للجان امتحانات الثانوية العامة، وكذلك تفقد منافذ بيع الكمامات التى وفرتها المحافظة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية .

من ناحيه اخرى تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم الخميس ، منافذ بيع الكمامات بمدينة قطور، والتى وفرتها المحافظة بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية، حيث كان في استقباله السيد العزب أمين الحزب بمركز قطور .

ووجه محافظ الغربية بضرورة تحقيق أكبر إستفادة للمواطنين من هذه المنافذ المتوفرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، موضحا انها تحتوي علي كميات كبيرة من الكمامات وكافة المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأضاف د. رحمي، ان أسعار بيع الكمامات وكافة المستلزمات الوقائية في متناول البسطاء ومحدودى الدخل مراعاة للظروف المعيشية والأسرية لهم، مشددا علي الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين المترددين علي منافذ البيع.