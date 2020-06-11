اليوم السابع
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تيم كوك يخصص 100 مليون دولار لدعم "العدالة العرقية" داخل "أبل".. فيديو

الخميس، 11 يونيو 2020 09:27 م
تيم كوك يخصص 100 مليون دولار لدعم "العدالة العرقية" داخل "أبل".. فيديو تيم كوك
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك في مقطع فيديو نُشر يوم الخميس أن شركة آبل ستنفق 100 مليون دولار على مبادرة جديدة مخصصة لدعم العدالة العرقية، وقال تيم كوك خلال مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي في تويتر "نشأت في ولاية ألاباما خلال حركة الحقوق المدنية: "رأيت بنفسي أن الشيء الوحيد الذي أحدث تغييرًا دائمًا هو الأشخاص ذوي النوايا الحسنة الذين يضعون الراحة والأمان للتحدث في المسيرة للدعوة للمساءلة والقيام بما في وسعهم للتحرك نحو الأفضل دائما".

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تحدثت فيه شركات ومديرون تنفيذيون آخرون عن التمييز العنصري وأعلنوا ملايين التبرعات للمنظمات التي تسعى إلى تحقيق العدالة ردا على مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيسوتا في 25 مايو.

وقال كوك إن مبادرة أبل للعدالة وستركز على القضايا المتعلقة بالتعليم والمساواة الاقتصادية وإصلاح العدالة الجنائية وستقودها ليزا جاكسون نائبة رئيس شركة Apple للسياسة والبيئة والمبادرات الاجتماعية.

 

واوضح كوك إن المبادرة ستشمل مكونات داخلية وخارجية وسيشمل العمل مع الجامعات السوداء تاريخيا  وكليات المجتمع ومعلمي العلوم والتكنولوجيا والطلاب الاقل حظا، كما ستتضمن شراكات مع مجموعات خارجية بما في ذلك مبادرة المساواة في العدالة وهي مجموعة تعارض الحبس الجماعي.

وقال كوك: "إننا نتخذ خطوات جديدة مهمة بشأن التنوع والاندماج داخل Apple ، لأن هناك المزيد مما يمكننا فعله ويجب علينا القيام به لتوظيف وتطوير ودعم أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات ممثلة تمثيلًا ناقصًا ، وخاصة زملاؤنا السود ".

 


الولايات المتحدة

تيم كوك

APPLE

ابل

العدالة العرقية

اخبار امريكا

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