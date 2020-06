تيم كوك يخصص 100 مليون دولار لدعم "العدالة العرقية" داخل "أبل".. فيديو

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك في مقطع فيديو نُشر يوم الخميس أن شركة آبل ستنفق 100 مليون دولار على مبادرة جديدة مخصصة لدعم العدالة العرقية، وقال تيم كوك خلال مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي في تويتر "نشأت في ولاية ألاباما خلال حركة الحقوق المدنية: "رأيت بنفسي أن الشيء الوحيد الذي أحدث تغييرًا دائمًا هو الأشخاص ذوي النوايا الحسنة الذين يضعون الراحة والأمان للتحدث في المسيرة للدعوة للمساءلة والقيام بما في وسعهم للتحرك نحو الأفضل دائما".

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp