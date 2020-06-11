تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية بالبحيرة بقيمة 134 مليون جنيه

البحيرة ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين وفتح آفاق الاستثمار الواعد وتسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات الواعدة للاستفادة منها فى دعم الاقتصاد القومى للبلاد وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أن مجالات الاستثمار متنوعة بدائرة المحافظة لتميزها باتساع مساحتها الطبيعية الجغرافية مابين المناطق الساحلية بشمال المحافظة والمناطق الصحراوية جنوبا بالإضافة إلى توافر الأيدى العاملة وكذا شبكة قوية وكبيرة من الطرق وموقع جغرافى متميز الامر الذى يجعل منها بيئة خصبة لأى مجال استثمارى.

وأوضح محافظ البحيرة أنه جارى تنفيذ المرحلة الثانية من تمهيد الطرق بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى المقامة على مساحة 346 فدانا بتكلفة 12 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من توصيل الخط المغذى للمياه بتكلفه 50 مليون جنيها وتنفيذ المرحلة الأولى بتكلفة 8 مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء لوحة توزيع الكهرباء وتوصيل التغذية الكهربائية لبعض المصانع بتكلفة 5 مليون جنيه.

كما تم تسليم 5 قطع أراضى لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لإقامة لوحة توزيع المنطقه الصناعية بتكلفة إجمالية بلغت 53 مليون جنيها.

الجدير بالذكر أن اجمالى عدد المشروعات التى تم تخصيصها بالمنطقة الصناعيه بحوش عيسى بلغ 61 مشروعا بتكلفة استثمارية 440 مليون جنيها منهم 4 مصانع قائمة بالفعل بالاضافة إلى 28 مصنع تحت الإنشاء.