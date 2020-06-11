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تعيين هديل صالح كامل رئيساً لمجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلى

الخميس، 11 يونيو 2020 12:30 م
تعيين هديل صالح كامل رئيساً لمجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الأربعاء، حيث تم اعتماد المركز المالي للشركة، وفقاً لما أسفرت عنه القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وقبول المجلس اعتذار المهندس عبد العزيز عبده يماني عن منصب رئيس مجلس إدارة الشركة نظراً لتعيينه كرئيس لمجلس إدارة بنك البركة-مصر، وذلك تطبيقاً لقواعد حوكمة البنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري، وتعيين هديل صالح كامل رئيساً لمجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة الملتقى العربي للاستثمارات.
 
وأضافت الشركة، في بيان منفصل للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنه بالرغم من التحديات الجسام التى واجهت الدولة بصفة عامة، والشركات بصفة خاصة في ضوء تفشي الفيروس التاجي (كوفيد-19) فأن الشركة استطاعت خلال الربع الأول من عام 2020 الحفاظ على نسب وأرقام الربحية مقارنة بالربع الأول من عام 2019، حيث ارتفعت إيرادات عقود التأجير التمويلي بنسبة 1% مقارنة بنتائج الربع الأول من العام المالي 2019، وارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة تقارب 13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وتحقيق صافي ربح بعد الضرائب يقارب 20 مليون جنيه في ظل ما يمر به العام من تباطؤ اقتصادي في ظل جائحة كورونا.
 

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