تعرف على أول متحولة جنسيا تفوز بمنصب رسمي في غرب فيرجينيا

كتب خالد إبراهيم

فازت روزماري كيتشم، البالغة من العمر 26 عاما بمقعد فى المجلس البلدى بولاية غرب فيرجينيا بأمريكا، لتكون بذلك أول متحولة جنسيا تفوز بمنصب رسمى فى الولاية، حيث أصدرت روزمارى، بيانا نشرته cnn، علقت فيه على فوزها بمقعد بمجلس مدينة وويلنج وقالت: "ممتنة لنيلى فرصة تمثيل مدينتي، آمل أن تساعد هذه الانتخابات بدفع غرب فيرجينيا لمعانقة قوة الثقافة والتنوع والتمثيل السياسي بصورة كاملة".



روزماري كيتشم

وقالت: "ترشحت للمنصب لأننى أؤمن أن المسؤول المنتخب، وظيفة تعكس القيم المجتمعية ولهذا أنا متحمسة لهذا المنصب"، مشيرة إلى عملها في مجال الدفع بمشاريع تكاليف السكن المقدور عليها وقضايا إدمان المخدرات.

كيتشم دخلت قائمة المتحولين جنسيا الذين يتولون مناسب رسمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية والتى تضم 27 شخصا حتى الان.