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تعرف على أنواع اليمين وحق المحكمة فى طلبها دون طلب أحد الأطراف

الخميس، 11 يونيو 2020 02:30 ص
تعرف على أنواع اليمين وحق المحكمة فى طلبها دون طلب أحد الأطراف محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن أنواع اليمين وإمكانية توجيه المحكمة لليمين دون طلب أحد الأطراف، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم أنواع اليمين، ومدى قانونية توجيه المحكمة لليمين دون طلب أحد الأطراف طبقاً للقانون.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن لليمين أنواع مختلفة، وطبقاً لكل نوع يتحدد هل للمحكمة توجيه دون طلب أحد الأطراف من عدمه، طبقاً لنصوص القانون الذى يلتزم به الأطراف جميعاً،  وتنقسم لما يلى:.
 
1- اليمين الحاسمة: وهي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع ولا يحق للمحكمة توجيهها.
 
2- اليمين المتممة: وهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
 
3- يمين الاستظهار: وهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن ادعى حقاً في التركة وأثبته على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا أبراه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت مقابل هذا الحق رهن.
 
4- يمين الاستحقاق: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن استحق المال وأثبت دعواه على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.
 
5- يمين الاستيثاق: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها للمشتري إذا أراد رد المبيع بعيب على أنه لم يرضى بالعيب صراحةً أودلالة .
 
وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون حدد طرق توجيه هيئة المحكمة لليمين لأطراف النزاع، فبعض اليمين لا يجوز توجيهه دون طلب أحد الأطراف، والبعض الأخر يجوز توجيهه من هيئة المحكمة دون طلب من الأطراف المتنازعة للوصول للحقيقة الكاملة.

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