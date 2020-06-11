اليوم السابع
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تشكيل لجنة للتطوير والنهوض بمستوى الخدمات بمصيف بلطيم بكفر الشيخ (صور)

الخميس، 11 يونيو 2020 02:55 م
تشكيل لجنة للتطوير والنهوض بمستوى الخدمات بمصيف بلطيم بكفر الشيخ (صور) محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تطوير مصيف بلطيم، ومتابعة آخر التطورات والمستجدات في أعمال رصف شوارع العاصمة، لافتًا إلى أهم المحاور الأساسية ضمن خطة المحافظة تطوير مصيف بلطيم، وشوارع المحافظة، وذلك لإظهار المحافظة بشكل حضاري يليق بها، وتحقيق السيولة والحركة المرورية للمواطنين. 
 
وأوضح محافظ كفرالشيخ،فى بيان له اليوم، أنه تم تشكيل لجنة للتطوير والنهوض بمستوى الخدمات بمصيف بلطيم ضمن جهود الدولة المصرية في عمليات التطوير التي تشمل جميع خدماتها ومرافقها ومدنها، والتى تشمل زراعة الأشجار على الكورنيش، وإقامة المقاعد وتمهيد الممرات والمسارات بالبلاطات الخرسانية بشكل موحد، وتجميل الأسوار واستكمال سور الكورنيش والخدمات الشاطئية، وكذا اعادة تطوير المحلات والأكشاك، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمصطافين خلال فصل الصيف من كل عام. 
 
جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس محمد امام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والعميد دكتور مهندس محمد السيد، والعميد مهندس على الجابرى، بالشركة الوطنية، وعلي الطباخ، مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، والمهندس محمد الشيخ، مدير مديرية الطرق، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني، والمهندسة ولاء المزين، مدير عام التنسيق الحضاري.
 
محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات (2)
محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات (2)

محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات (3)
محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات (3)

محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات (4)
محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات (4)

محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات (5)
محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات (5)

محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات (6)
محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات (6)

محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات (7)
محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات (7)

محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات (8)
محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات (8)

محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات (9)
محافظ كفرالشيخ يناقش آخر التطورات والمستجدات (9)
 

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