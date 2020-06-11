تراجع بورصة أبوظبى للجلسة الثالثة على التوالى.. وتخسر 500 مليون درهم

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.84% خاسراً 36.38 نقطة ليغلق عند مستوى 4294.877 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 485.01 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 34.9 مليون سهم، بقيمة 128.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1428 صفقة.

وجاء تراجع بورصة أبوظبي بضغوط هبوط قطاع البنوك بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.65%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.47%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والانصالات بنسبة 0.66%، 0.49%، على التوالي.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 3.54%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 2.5%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 2.31%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة ريم للاستثمار بنسبة 5%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة الاتحاد للتأمين بنسبة 4.97%، وتصدر سهم بنك أبوظبى الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 41.1 مليون درهم.

كما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسراً 11.18 نقطة ليغلق عند مستوى 3513.670 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.2 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال عبر تنفيذ 394 صفقة لعدد 41 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 10 أسهم على رأسها "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 1.99%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 1.89%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 8.09%، ثم سهم "أسمنت عمان" بنسبة 5.02%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 3.85%.