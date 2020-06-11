اليوم السابع
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تجديد حبس عامل بتهمة النصب والاستيلاء على مليون ونصف جنيه من مواطنين بالإسكندرية

الخميس، 11 يونيو 2020 09:37 م
تجديد حبس عامل بتهمة النصب والاستيلاء على مليون ونصف جنيه من مواطنين بالإسكندرية حبس
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار مصطفى المنشاوى رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس عامل، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي مليون ونصف جنيه بحجة بزعمها إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات وتجارة الحديد والصلب.

وكان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطاراً من ضباط  فرع الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من 4 أشخاص، بقيام عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات وتجارة الحديد والصلب والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها  1600000 مليون وستمائة ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

نيابه الدخيلة

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