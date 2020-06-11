اليوم السابع
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تايلاندا تعلن عدم تسجيل إصابات أو وفيات بكورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 07:36 ص
تايلاندا تعلن عدم تسجيل إصابات أو وفيات بكورونا كورونا
رويترز

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 أعلنت تايلاند اليوم الخميس عدم تسجيل إصابات أو وفيات بفيروس كورونا، ليستقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 ويظل عدد الوفيات 58.

وهذه هي المرة الأولى في نحو ثلاثة أسابيع التي لم يجر فيها الإبلاغ عن حالات جديدة واليوم السابع عشر دون انتقال محلي للفيروس. فجميع الإصابات الحديثة تم اكتشافها في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من مدغشقر وباكستان والهند.

وقالت بابنرابا يونجتراكول، وهي متحدثة باسم مركز إدارة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن هناك 2987 مريضا تعافوا.

 


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