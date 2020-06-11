بروكسل: السفينة التركية المشبوهة CIRKIC رست صباحا في مصراتة حاملة علم تنزانيا

كتب أحمد عرفة

أعلن الاتحاد الأوروبى أن السفينة التركية المشبوهة CIRKIC رست صباحا في مصراتة، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الاتحاد الأوروبى، أن السفينة كانت تحمل علم تنزانيا وحظيت بحماية القوات التركية.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن سفينة شحن الأسلحة التركية CIRKIC أبحرت من إسطنبول إلى غرب ليبيا.

وقال الكاتب الصحفي الليبي عبد الباسط بن هامل، إن ما يحدث الآن من تركيا هو استعادة للتاريخ وما حدث فيه من غزو عثماني على الأراضي الليبية، وإن الشعب الليبي عانى الكثير من الويلات تحت حكم هؤلاء، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق عميلة للأتراك وغير شرعية، وتم رفضها من مجلس النواب الليبي، مشيرا إلى أن الأتراك يتحدون العرب، ويستخدمون عملاءهم في بلادنا للحصول على أراضينا.

وأضاف، الكاتب الصحفي الليبي عبد الباسط بن هامل، أنه لابد أن تكون الجامعة العربية لها موقف محدد من الإرهاب الذي يحدث في ليبيا، وانتشار الجماعات الإرهابية الوافدة التي أرسلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا، مؤكدا أن الآلة الحربية التركية الخطيرة لن تتوقف، لأنه يسعى إلى السيطرة على الموانئ النفطية الكبيرة في ليبيا، وهناك مواقع استراتيجية تحتوي على ثروات هائلة سواء في المياه الليبية أو الأراضي.