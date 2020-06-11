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بروتوكول تعاون بين تربية سوهاج وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل

الخميس، 11 يونيو 2020 04:50 م
بروتوكول تعاون بين تربية سوهاج وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بروتوكول تعاون
سوهاج محمود مقبول

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شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج توقيع بروتوكول تعاون بين كلية التربية وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بالمحافظة، حيث مثل الكلية  قانونا الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد الكلية، ومثل الجمعية على مبارك محمود رئيس مجلس إلادارة، وقال عزيز فى بيان له إن البروتوكول ركز على سبل التعاون بين الجانبين فى مجال تنمية قدرات معلمى مدارس المجتمع بمحافظة سوهاج، وتطوير مهاراتهم بناء على تنسيق الاحتياجات التدريبية، والمشاركة فى تنمية الوعى بالتعليم المجتمعى وضرورته، والاستفادة من قدرات طلاب كلية التربية فى هذا المجال، والعديد من مجالات التعاون الأخرى.

واشاد رئيس الجامعة بهذا التعاون ودوره فى خدمة المجتمع التعليمى بالإقليم، وتدعيم فرص التعليم بمدارس التعليم المجتمعى لمن لم يتمكنوا فى الالتحاق بالمدارس العادية.

كما أوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عميد كلية التربيةد جهود الكلية  فى دعم جميع مؤسسات التعليم بالمحافظة، ومن بينها مدارس التعليم المجتمعي، والدور البارز للكلية فى تنمية وتطوير قدرات المعلمين العاملين فى هذا القطاع المهم من التعليم فى الوقت الراهن .

كما أشار على محمود مبارك رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أن الإشراف على مدارس التعليم المجتمعى والبالغ عددها ما يقرب من 500 مدرسة على مستوى الجمهورية من بينها 127 مدرسة بمحافظة سوهاج .

كما ثمن الدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لخدمة المجتمع، دور كلية التربية فى توفير الاحتياجات التعليمية للمجتمع المحيط ومؤسساته التعليمية ومن بينها مدارس التعليم المجتمعى والمشاركة فى تنمية قدرات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم.

 

 

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