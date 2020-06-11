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بدء سحب بلازما من متعافين كورونا ببنك الدم بالمحافظات.. اعرف التفاصيل

الخميس، 11 يونيو 2020 12:40 م
بدء سحب بلازما من متعافين كورونا ببنك الدم بالمحافظات.. اعرف التفاصيل بلازما الدم
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور إيهاب سراج الدين مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان أنه تم البدء فى استقبال أول متعاف من كورونا فى بنوك الدم الاقليمية المنوط بها جمع بلازما المتعافين لتكون محافظة الأقصر ثان محافظة بعد القاهرة وتابع: مع نهاية الأسبوع المقبل ستكون معظم البنوك الإقليمية الخمسة تعمل.

وقال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنوك نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات لليوم السابع إنه تم توفير جميع الإمكانات للبنوك لسحب البلازما من المتعافين مؤكدا أن سحبها يتم بطريقة سهلة وبتقنيات غاية فى الأمان.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت عن تعاون الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية مع موقع فيسبوك، من خلال حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، موضحة أن تلك الحملة سوف تساهم في تشجيع المتعافيين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) بالتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات وأظهرت نتائج مبدأية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى.

وأوضح بيان، أنه سيكون متاح لأي شخص يتجاوز عمره 18 عامًا إمكانية التسجيل على (فيسبوك) كمتبرع، وسوف يصله رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يمكن أيضًا دعوة الأصدقاء على موقع (فيسبوك) للتبرع.

 وأشار البيان  إلى أنه يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-65 عامًا في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على (فيسبوك) من خلال خاصية "تبرّع بالدم" الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.facebook.com/donateblood، وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع من خلال خاصية "تبرّع بالدم على فيسبوك" على هواتفهم المحمولة، وذلك من خلال 28 فرعًا  لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، ومن ضمنهم ٥ أفرع تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافيين من فيروس كورونا، والمتواجدة على المواقع الرسمية لوزارة الصحة والسكان.



 


الصحة

بنك الدم القومي

فيروس كورونا

علاج كورونا

كورونا فيروس

أعداد كورونا فى مصر

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