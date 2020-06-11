انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات بسبب تحويل الخطوط

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق وهي الكلية الفنية العسكرية، المعهد الفنى للقوات المسلحة، دار الضيافة، مستشفى عين شمس التخصصي، ومستشفي كوبري القبة العسكري، لمدة 10 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غدا الجمعة وحتي الساعة الثامنة مساء نفس اليوم، نظرا لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ كوبري مشاه بجوار مستشفى كوبري القبة العسكرى، الأمر الذى يترتب عليه تحويل مسار الخط قطر 600 ملى.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلى انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة‪ "ISO 9001-2015" ‬ فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام‪.‬‬‬‬‬

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة‪ TSM ‬للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪.‬‬‬‬‬

وأكد رئيس شركة مياه القاهرة أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة‪.‬‬