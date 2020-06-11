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انفجار فى اعداد الإصابات بكورونا فى ديار بكر التركية بعد عودة الحياة الطبيعية

الخميس، 11 يونيو 2020 07:56 م
انفجار فى اعداد الإصابات بكورونا فى ديار بكر التركية بعد عودة الحياة الطبيعية تركيا- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ذكرت صحيفة خبر جلوبال التركية، أن مدينة ديار بكر التركية تواجة موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبلغت ذروتها بعد قرار العودة للحياة الطبيعية، وسط ذعر وخوف المواطنين الأتراك من انتشار الوبا.
 
ووفقا للتقرير، تم حجز 350 شخص للعلاج من كورونا في العزل الصحي بالمستشفيات، وهناك أكثر من 550 شخص تم عزلهم في منازلهم بسبب إصابتهم بكورونا خلال 10 أيام  وهو ما يؤكد سرعة انتشار الوباء وتضاعفه بين المواطنين في محافظة واحدة.
 
وارتفع إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في تركيا إلى 173 ألفًا و36 حالة، بعد تسجيل 922 حالة إصابة مؤكدة جديدة، كما ارتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 4746 حالة بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة.

وكشف وزير الصحة التركى فخر الدين كوجا أن أعداد المتعافين ارتفع إلى 146 ألفًا و839 حالة بعد تسجيل ألفين و241 حالة تعافي جديدة، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة بلغت 631 حالة، وبلغت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 280 حالة.

أمام عن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة فقد بلغت مليونين و451 ألفًا و700 تحليلًا، بعد تسجيل 36 ألفًا و521 تحليلًا طبيًا جديدًا لحالات مشتبه بإصابتها.

 


تركيا

كورونا

ديار بكر

وباء كورونا فى تركيا

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