انفجار فى اعداد الإصابات بكورونا فى ديار بكر التركية بعد عودة الحياة الطبيعية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت صحيفة خبر جلوبال التركية، أن مدينة ديار بكر التركية تواجة موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبلغت ذروتها بعد قرار العودة للحياة الطبيعية، وسط ذعر وخوف المواطنين الأتراك من انتشار الوبا.

ووفقا للتقرير، تم حجز 350 شخص للعلاج من كورونا في العزل الصحي بالمستشفيات، وهناك أكثر من 550 شخص تم عزلهم في منازلهم بسبب إصابتهم بكورونا خلال 10 أيام وهو ما يؤكد سرعة انتشار الوباء وتضاعفه بين المواطنين في محافظة واحدة.

وارتفع إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في تركيا إلى 173 ألفًا و36 حالة، بعد تسجيل 922 حالة إصابة مؤكدة جديدة، كما ارتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 4746 حالة بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة.