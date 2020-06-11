النيل لحليج الأقطان: دعوة الجمعية العامة لزيادة رأس المال 5 جنيهات لكل سهم

كتب عبد الحليم سالم

عقدت شركة النيل لحليج الأقطان اجتماعا، برئاسة السيد عبد العليم الصيفى، اجتماعا لبحث وسائل تدبير المبلغ المستحق للجهات الحكومية مقابل تسوية النزاع القائم حول الشركة منذ أكثر من 8 سنوات .

ووافق مجلس الإدارة علي تعيين، آيات حسين أمينا للسر خلفا لمحمد أحمد عبد الجواد .

كما ناقش المجلس، الخطاب الوارد من اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار حول إنهاء النزاع مقابل دفع نحو 231.1 مليون جنيه .

وأشارت الشركة فى بيان لها اليوم، إلى أن مجلس الإدارة قرر الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد للموافقة على زيادة المال لتدبير مستحقات الحكومة .

كما ناقش المجلس تحديد مبلغ 5 جنيهات لكل سهم من اجمالى الأسهم البالغة لقدامى المساهمين نحو 52992500 سهم ، بحيث يكون اجمالى المبلغ الناتج عن زيادة راس المال نحو 264.960 مليون جنيه .

كما ستنظر الجمعية غير العادية للشركة النظر فى تعديل بنود النظام الأساسى، بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة ، علاوة على تفويض السيد الصيفى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعقد الجمعية .

يشار إلى أنه سبق وورد خطاب من الشركة القابضة التشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بأن تقوم شركة النيل لحليج الأقطان بسداد مبلغ 231.1 مليون جنيه مصرى، وهذا المبلغ نظير تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النيل لحليج الأقطان بشأن الحكم الصادر‏ من محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق.