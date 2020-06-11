المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: طهران زادت من تخصيب اليورانيوم والمواد المخصبة

كتب أحمد عرفة

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك ،أن إيران زادت من تخصيب اليورانيوم والمواد المخصبة، متابعا: نأمل أن يتخذ مجلس الأمن موقفا واضحا من تخصيب إيران لليورانيوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، أن طهران ضاعفت من تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أن على مجلس الأمن اتخاذ موقف واضح من إيران.

وأوضح المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، أن إيران لم تعد بالقوة التي كانت عليها، لافتا إلى أن العقوبات التي فرضناها على إيران كانت مثمرة ومكنت من تحجيمها.