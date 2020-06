اللحظات الأولى لإسقاط تمثال رئيس الاتحاد الكونفدرالي بولاية فرجينيا.. صور

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة، للحظات الأولى بعد إسقاط محتجين، تمثالا لرئيس الاتحاد الكونفدرالى مقام في ريتشموند عاصمة ولاية فرجينيا في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

So Richmond’s statues of 🚨Jefferson Davis🚨- former president of the Confederacy - has been ripped out and is now sitting 20 ft away on the street @CourthouseNews pic.twitter.com/LWyKioO4vG

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا لتمثال جيفرسون ديفيس رئيس الاتحاد الكونفدرالي المؤيد للعبودية الذى حكم خلال الحرب الأهلية الأمريكية من 1861 إلى 1865م.

ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، قد أسقط المتظاهرون هذا التمثال من خلال شاحنتان وألقي بعيدا بينما كان الناس يهللون وجرى وضع رسم على قاعدة التمثال، حيث كان التمثال يوجد في طريق مونيومنت أفنيو في ريتشموند الذي تصطف به العديد من الرموز البارزة للكونفدرالية وكانت المدينة عاصمة للاتحاد الكونفدرالي معظم وقت الحرب.

Jefferson Davis: He fell much harder than he was pushed. You can see from how he’s holding his hand out that he was trying to scan something. An agitator. pic.twitter.com/hRwt3dW0Nf