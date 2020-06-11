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اللحظات الأولى لإسقاط تمثال رئيس الاتحاد الكونفدرالي بولاية فرجينيا.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 07:38 م
اللحظات الأولى لإسقاط تمثال رئيس الاتحاد الكونفدرالي بولاية فرجينيا.. صور اسقاط التمثال
كتب محمد سعودي

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة، للحظات الأولى بعد إسقاط محتجين، تمثالا لرئيس الاتحاد الكونفدرالى مقام في ريتشموند عاصمة ولاية فرجينيا في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا لتمثال جيفرسون ديفيس رئيس الاتحاد الكونفدرالي المؤيد للعبودية الذى حكم خلال الحرب الأهلية الأمريكية من 1861 إلى 1865م.

ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، قد أسقط المتظاهرون هذا التمثال من خلال شاحنتان وألقي بعيدا بينما كان الناس يهللون وجرى وضع رسم على قاعدة التمثال، حيث كان التمثال يوجد في طريق مونيومنت أفنيو في ريتشموند الذي تصطف به العديد من الرموز البارزة للكونفدرالية وكانت المدينة عاصمة للاتحاد الكونفدرالي معظم وقت الحرب.

 وفي وقت سابق، أسقط حشد من المحتجين تمثالا للمكتشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس في سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية الخميس، في أحدث واقعة لإسقاط تماثيل ونصب في غمرة مظاهرات تجتاح البلاد احتجاجا على وحشية الشرطة والتفاوت بين الأجناس.

وأسقط بضع عشرات من المحتجين يقودهم أحد نشطاء الأمريكيين الأصليين في ولاية مينيسوتا التمثال المصنوع من البرونز الذي يبلغ طوله عشرة أقدام من على قاعدته المصنوعة من الجرانيت أمام مبنى برلمان الولاية في حدثه سجله مصورو الصحافة والتلفزيون.

وقال الناشط مايك فورسيا لرويترز "إنه الشيء الصواب الذي يجب فعله وإنه الوقت المناسب لعمل ذلك" في إشارة على ما يبدو إلى الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين على وفاة جورج فلويد يوم 25 مايو أيار على أثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه.

ويعترض النشطاء من الأمريكيين الأصليين منذ فترة طويلة على تكريم كولومبوس، قائلين إن حملاته في الأمريكيتين أدت إلى الاستعمار والإبادة التي تعرض لها أسلافهم.


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