اليوم السابع
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الكويت: وصول 300 طبيب وممرض وفنى من العالقين فى الهند

الخميس، 11 يونيو 2020 02:06 م
الكويت: وصول 300 طبيب وممرض وفنى من العالقين فى الهند وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح
الكويت(أ ش أ)

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بدأت وزارة الصحة الكويتية، في إعادة اول دفعة من الكوادر الصحية العاملين لديها العالقين في الخارج؛ حيث وصل إلى البلاد 300 شخص من الجنسية الهندية، من الأطباء والممرضين والفنيين، الذين كانوا عالقين في الهند، على أن يتم إعادة دفعات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وقامت الأجهزة المختصة بوزارة الصحة الكويتية، بفحص الكوادر الصحية القادمة من الهند في المطار، عبر أخذ مسحات طبية لهم، ونقلهم لسكن مخصص لهم في مدينة جابر الأحمد.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد طلبت من مديري جميع المستشفيات الحكومية الأسبوع الماضي، تقديم كشوف بأسماء الأطباء والممرضين والفنيين الوافدين العالقين في الخارج أو في دولهم؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادتهم، خاصة في ظل استنفار المنظومة الطبية الكويتية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة، و609 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات إلى 279 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 34 ألفا و432 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -فى المؤتمر الصحفي ال78، والذي عقد بديوان عام وزارة الصحة الكويتية- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 184 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 2771 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي 327 ألفا و144 مسحة.

 


الكويت

الصحه الكويتيه

كورونا

الهند

العالقين

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