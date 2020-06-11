الكويت: وصول 300 طبيب وممرض وفنى من العالقين فى الهند

وقامت الأجهزة المختصة بوزارة الصحة الكويتية، بفحص الكوادر الصحية القادمة من الهند في المطار، عبر أخذ مسحات طبية لهم، ونقلهم لسكن مخصص لهم في مدينة جابر الأحمد.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد طلبت من مديري جميع المستشفيات الحكومية الأسبوع الماضي، تقديم كشوف بأسماء الأطباء والممرضين والفنيين الوافدين العالقين في الخارج أو في دولهم؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادتهم، خاصة في ظل استنفار المنظومة الطبية الكويتية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).