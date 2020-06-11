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القبض على عامل بتهمة ضرب ابنه حتى الموت لسوء سلوكه بالبدرشين

الخميس، 11 يونيو 2020 11:23 م
القبض على عامل بتهمة ضرب ابنه حتى الموت لسوء سلوكه بالبدرشين جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بقتل ابنه بالبدرشين، بسبب سوء سلوك المجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وتلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من جانب والده، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاملا اعتدى على ابنه بالضرب، لسوء سلوكه، وإثارته المشاكل مع جيرانه، مما أسفر عن مصرعه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".  

 

  وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

  شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى


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