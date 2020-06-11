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العربية: تركيا تعلن عن استعدادها لدعم هدنة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة

الخميس، 11 يونيو 2020 03:38 م
العربية: تركيا تعلن عن استعدادها لدعم هدنة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة اردوغان
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن تركيا تعلن عن استعدادها لدعم هدنة في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

وتواجه تركيا اتهامات دولية بدعم وتمويل المليشيات الإرهابية المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، واستقدام مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

وفى وقت سابق أعلن الجيش الوطني الليبي، أن ميليشيات طرابلس تراجعت لمسافة نحو 90 كيلومترا غربي مدينة سرت، وقال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم القيادة العامة، إن انسحاب الميليشيات تم بطريقة عشوائية، وأن طائرات الجيش الوطنى استهدفتها أثناء تراجعها.

 

إلى ذلك، كشف موقع "فلايت رادار" الإيطالي، الخميس، اقتراب ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة على متنها أسلحة من أجواء غرب ليبيا.

 

وقال الموقع الإيطالي المعني برصد حركة الطيران، إن طائرتين منهما أقلعتا من مطار إسطنبول، أما الثالثة من قاعدة قونيا العسكرية التركية.

 

وكشف الموقع أيضا عن اقتراب سفينة الشحن التركية "CIRKIC"، والتي أبحرت من مينائي إسطنبول وحيدر باشا التركيين على التوالي والتي اعترضتها فرقاطة يونانية تتبع عملية إيريني أمس الأربعاء، قال الموقع إنها تقترب الآن من موانئ غرب ليبيا.

 

 


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ليبيا

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