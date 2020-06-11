اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 10:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الطب الوقائى: نسبة الشفاء من كورونا فى المنزل والمدن الجامعية 70%

الخميس، 11 يونيو 2020 08:58 م
الطب الوقائى: نسبة الشفاء من كورونا فى المنزل والمدن الجامعية 70% متعافين من كورونا
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب الوقائى بوزراة الصحة، إن مواطنين كثر سحبوا الأدوية من الصيدليات وخزنوها بالمنزل وهى من الأدوية المكملة للبروتوكول العلاجى الخاص بفيروس كورونا، مؤكدا أن كميات الوزارة ورصيدها مؤمن لجميع المرضى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة الحياة: "تخزين الأدوية فى المنازل ليس له قيمة ووزارة الصحة توفر العلاج مجانا لجميع المواطنين ، وهذه الأدوية ليست وقائية والمواطن الذى يتناولها لن يستفيد منها والوقاية من كورونا هو بالإجراءات التى أعلنت عنها وزارة الصحة وليس تناول الزنك أو فيتامين سى".

وأكمل أن الشخص الطبيعى لا يحتاج للأدوية ومن الممكن أن يحصل على الفيتامين والزنك من خلال التغذية، ومنذ أن كانت هناك لجنة علمية فى وزارة الصحة لمتابعة بروتوكولات العلاج مع منظمة الصحة العالمية، واللجنة العلمية تراجع كل الأبحاث، مشيرا إلى أن  البروتوكول وضعه أساتذة بكلية الطب، هناك أساسيات فى البروتوكول ويتغير حسب خالة كل مريض.

وتابع: الدول المتقدمة الأوبئة انتهت منها منذ فترات طويلة ولكن نحن فى مصر ما زالت لدينا أوبئة متوطنة ، ونحن بالفعل لدينا جهاز طب وقائى وترصد قوى جدا وهذه شهادات من الدول الخارجية والدليل مكافحة فيروس سى .

وأكد انه فى الوقت الحالى هناك 20 مستشفى عزل نسبة الإشغال فيها لا تتعدى 75 %، وهناك 235 مستشفى أخرى تم فتحها لاستقبال المصابين لا تتعدى نسبة الإشغال فيها 35 %، وهناك فريق سيستقبل المصابين ويشرح له ما سيفعله، وفريق آخر سيستقبل المصاب بعد إجراء التحاليل ويستكمل للمريض باقى الإجراءات .

وأوضح أن من يشكو من عدم وجود أسرة بالاتصال بهم اتضح أنهم ذهبوا إلى المستشفى وتم توقيع الكشف الطبى عليه وتوجيهه بالعزل المنزلى فهو يعتقد أنه تم توجيهه بالعزل المنزلى لعدم وجود سرير فى المستشفى وأى مريض يقرر له العزل المنزلى يتم دراسة حالته وهناك نزل مخصصة للعزل وهناك 8733 مصاب بالنزل وهى إحدى التجارب التى نفذتها الوزارة ونسبة الشفاء فى النزل حوالى 70 %، والباقى يتلقى العلاج.


كورونا

الطب الوقائى

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تدعيم قسم العزل بمستشفى أبو كبير المركزى بمستلزمات طبية ووقائية بـ 53 ألف جنيه

الخميس، 11 يونيو 2020 12:03 م

لزيادة إنتاج اللحوم والألبان .."الزراعة" تطلق برامج تحصين لحماية الماشية من الحمى القلاعية والمتصدع بقرى المحافظات.. الطب الوقائى: تأمين مليون رأس ضد العدوى.. وتجهيز الوحدات البيطرية باللقاحات وعقوبات للممتنعين

الخميس، 11 يونيو 2020 12:00 ص

الطب الوقائى بالزينية يكثف أعمال ترصد ومتابعة حالات العزل المنزلى وتسليمهم الأدوية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 11:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة