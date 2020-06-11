الطب الوقائى: نسبة الشفاء من كورونا فى المنزل والمدن الجامعية 70%

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب الوقائى بوزراة الصحة، إن مواطنين كثر سحبوا الأدوية من الصيدليات وخزنوها بالمنزل وهى من الأدوية المكملة للبروتوكول العلاجى الخاص بفيروس كورونا، مؤكدا أن كميات الوزارة ورصيدها مؤمن لجميع المرضى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة الحياة: "تخزين الأدوية فى المنازل ليس له قيمة ووزارة الصحة توفر العلاج مجانا لجميع المواطنين ، وهذه الأدوية ليست وقائية والمواطن الذى يتناولها لن يستفيد منها والوقاية من كورونا هو بالإجراءات التى أعلنت عنها وزارة الصحة وليس تناول الزنك أو فيتامين سى".

وأكمل أن الشخص الطبيعى لا يحتاج للأدوية ومن الممكن أن يحصل على الفيتامين والزنك من خلال التغذية، ومنذ أن كانت هناك لجنة علمية فى وزارة الصحة لمتابعة بروتوكولات العلاج مع منظمة الصحة العالمية، واللجنة العلمية تراجع كل الأبحاث، مشيرا إلى أن البروتوكول وضعه أساتذة بكلية الطب، هناك أساسيات فى البروتوكول ويتغير حسب خالة كل مريض.

وتابع: الدول المتقدمة الأوبئة انتهت منها منذ فترات طويلة ولكن نحن فى مصر ما زالت لدينا أوبئة متوطنة ، ونحن بالفعل لدينا جهاز طب وقائى وترصد قوى جدا وهذه شهادات من الدول الخارجية والدليل مكافحة فيروس سى .

وأكد انه فى الوقت الحالى هناك 20 مستشفى عزل نسبة الإشغال فيها لا تتعدى 75 %، وهناك 235 مستشفى أخرى تم فتحها لاستقبال المصابين لا تتعدى نسبة الإشغال فيها 35 %، وهناك فريق سيستقبل المصابين ويشرح له ما سيفعله، وفريق آخر سيستقبل المصاب بعد إجراء التحاليل ويستكمل للمريض باقى الإجراءات .

وأوضح أن من يشكو من عدم وجود أسرة بالاتصال بهم اتضح أنهم ذهبوا إلى المستشفى وتم توقيع الكشف الطبى عليه وتوجيهه بالعزل المنزلى فهو يعتقد أنه تم توجيهه بالعزل المنزلى لعدم وجود سرير فى المستشفى وأى مريض يقرر له العزل المنزلى يتم دراسة حالته وهناك نزل مخصصة للعزل وهناك 8733 مصاب بالنزل وهى إحدى التجارب التى نفذتها الوزارة ونسبة الشفاء فى النزل حوالى 70 %، والباقى يتلقى العلاج.