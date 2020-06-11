اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة تنقذ أسدا هزيلا من سيرك فرنسى

الخميس، 11 يونيو 2020 06:18 م
الشرطة تنقذ أسدا هزيلا من سيرك فرنسى أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنقذت الشرطة الفرنسية، أسدا هزيلا من سيرك في فيرونفاي بغرب فرنسا وذلك بعد شكاوى من منظمة للدفاع عن حقوق الحيوان.

وقالت الإدارة المحلية لإقليم أور في بيان، إنه تم التحفظ على الأسد لأن السيرك لديه ترخيص بأربعة أسود فقط. وأضافت أن الأسود الأربعة الأخرى بقيت في السيرك وتجري مراجعة حالتها الصحية.

وأظهرت لقطات مصورة حصلت عليها رويترز الأسد وهو يتحرك بصعوبة داخل قفصه بمركز لإنقاذ الحيوانات وكانت ضلوعه بارزة أسفل جلده ومصاب بجروح في ذيله.

وقالت موريل أرنال من جمعية (صوت واحد) للدفاع عن حقوق الحيوان "مخالب هذا الأسد انتزعت وفقد أسنانه ولم تتبق سوى اللثة. هذا الحيوان عانى بشدة هذا أسوأ من حال الأسود بحدائق الحيوان في مناطق الحروب".

وقالت إن الجمعية لاحقت السيرك لسنوات لكن الشكاوى المتكررة للسطات بشأن معاملة الحيوانات لم تسفر عن أي تحرك.

وأضافت "فرنسا إحدى الدول القليلة في أوروبا التي لم تحظر استخدام الحيوانات البرية في السيرك".

وأوضحت أن الأسد لم يكن يستخدم في عروض السيرك لكن كان يستغل لغرض التناسل من أجل الاتجار في الأشبال، وعاش باستمرار داخل قفص معدني صغير ولم يتسن الحصول على تعليق من السيرك.


فرنسا

اخبار فرنسا

انقاذ اسد

الشرطه الفرنسيه

سيرك فرنسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة