الشرطة تنقذ أسدا هزيلا من سيرك فرنسى

رويترز

أنقذت الشرطة الفرنسية، أسدا هزيلا من سيرك في فيرونفاي بغرب فرنسا وذلك بعد شكاوى من منظمة للدفاع عن حقوق الحيوان.

وقالت الإدارة المحلية لإقليم أور في بيان، إنه تم التحفظ على الأسد لأن السيرك لديه ترخيص بأربعة أسود فقط. وأضافت أن الأسود الأربعة الأخرى بقيت في السيرك وتجري مراجعة حالتها الصحية.

وأظهرت لقطات مصورة حصلت عليها رويترز الأسد وهو يتحرك بصعوبة داخل قفصه بمركز لإنقاذ الحيوانات وكانت ضلوعه بارزة أسفل جلده ومصاب بجروح في ذيله.

وقالت موريل أرنال من جمعية (صوت واحد) للدفاع عن حقوق الحيوان "مخالب هذا الأسد انتزعت وفقد أسنانه ولم تتبق سوى اللثة. هذا الحيوان عانى بشدة هذا أسوأ من حال الأسود بحدائق الحيوان في مناطق الحروب".

وقالت إن الجمعية لاحقت السيرك لسنوات لكن الشكاوى المتكررة للسطات بشأن معاملة الحيوانات لم تسفر عن أي تحرك.

وأضافت "فرنسا إحدى الدول القليلة في أوروبا التي لم تحظر استخدام الحيوانات البرية في السيرك".

وأوضحت أن الأسد لم يكن يستخدم في عروض السيرك لكن كان يستغل لغرض التناسل من أجل الاتجار في الأشبال، وعاش باستمرار داخل قفص معدني صغير ولم يتسن الحصول على تعليق من السيرك.