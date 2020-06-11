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الشرطة تداهم مصنع غير مرخص بالجيزة بداخله 82 ألف كمامة كورونا مجهولة المصدر

الخميس، 11 يونيو 2020 12:42 م
الشرطة تداهم مصنع غير مرخص بالجيزة بداخله 82 ألف كمامة كورونا مجهولة المصدر كمامات
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع الكمامات بالجيزة، وبداخله 82 ألف كمامة مجهولة المصدروغير مطابقة للمواصفات القياسية، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ، وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين ، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً ، لاسيما الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة قيام (صاحب مكتب إستيراد وتصدير وتوريد مواد التعبئة والتغليف – "شقيقه" شريك بذات المكتب - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) بإتخاذ أحد المنازل بدائرة المركز، وإستخدامه كورشة لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

  

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل وضبطهما ، وكذا ضبط (3 عمال بالمصنع المشار إليه) ، وعثر بداخل المصنع على (57000 كمامة معدة للبيع "منتج نهائى" – 108 بكرة قماش كمامات معدة للتجهيز – 2 ماكينة لإنتاج الكمامات – مجموعة من الكراتين وأكياس التعبئة  - مبلغ مالى) كما تم ضبط (سيارة نقل محملة بــ 25 ألف كمامة "منتج نهائى")، وبلغ إجمالى الكمامات المضبوطة  82 ألف كمامة "منتج نهائى معدة للبيع، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

 

 

 


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