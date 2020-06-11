السجن 15 و10 سنوات لسيدة ورجلين بالشرقية لقتلهم جارهم بسبب شجرة

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة " إبراهيم ع إ ع"بالسجن المشدد 15 سنة، كل من " عايدة ع " ربة منزل و" سامح ال ع " بالسجن 10 سنوات، وقررت المحكمة براءة باقي المتهمين، في واقعة قتل جارهم المزارع بسبب خلاف علي شجر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمجد عبد المجيد، وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية، ومحمود محمد عبد الرحمن، وأمانة سر حسن عبد المجيد وأحمد عبد الله.

تعود أحداث القضية رقم 8727 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة الإبراهيمية، والمقيدة برقم 1567 كلى شمال الزقازيق، ليوم 31 أكتوبر، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو روءف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول" محمد ال أ " 63 سنة مزارع للمستشفى العام جثة هامدة، أثر إصابته بالرأس بأدوات عبارة عن فأس وعصي خشبية.

وتبين من التحريات التي قام بها الرائد أحمد غالب، رئيس مباحث الإبراهيمية، حدوث مشادة تطورت إلى مشاجرة بين المجني عليه وعدد من جيرانه، بسبب الخلاف على شجرة مسقى مائي بالطريق، وإصرار المجني عليه على بقاء الشجرة، وتصميم الجيران على اقتلاعها لمرور المسقي المائي، فتعدى عليه كل من " إبراهيم ع إ ع" 35 سنة و" عايدة ع ف" 55 سنة ربة منزل و" سامح ال ع " 27 سنة وشقيقه" عبد الله" 24 سنة فلاح و" محمد" 31 سنة نجار و" هبة م ع ف" 22 سنة ربة منزل جميعهم مقيمين عزبة عبد الله الجندي الترعة الجديدة دائرة المركز، بالضرب ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم من قبل النيابة العامة بالإبراهيمية، برئاسة معتز زهان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي ، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.