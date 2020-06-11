الرى: استكمال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا

أكدت وزارة الموارد المائية والرى أنه يتم ستكمال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى إطار حرص الوزارة على صحة العاملين بها بمختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها .

وأضافت الوزارة أنه يتم التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على المسافات الآمنة حيث يتم تطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الادارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه كأحد هذه الإجراءات.

وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ القرار الوزارى رقم 135 لسنة 2020 الصادر الاثنين قبل الماضى بعدم السماح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة او المبانى التابعة لها، دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا الزائرين وعدم التعامل مع أى مواطن لا يرتدى الكمامة.

كما وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى بالتوسع فى تقديم الخدمات للمواطنين من خلال وسائل التواصل الالكترونى المختلفة للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من اجل منع انتشار الفيروس.

اشار وزير الرى إلى ضرورة تطبيق كافة الاجراءات المحددة مسبقاً والمتعلقة بتخفيض اعداد القوة البشرية سواء بالوحدات الادارية او بالمواقع واتباع كافة سبل الامن والسلامة.

و لفت وزير الرى إلى ضرورة الالتزام بتطبيق أقصى معايير الحفاظ على الصحة العامة، من تطهير المقار التابعة للوزارة بالمطهرات بشكل متكرر، وتوفير مستحضرات التعقيم والتطهير فى المداخل والمخارج ودورات المياه ورفع اجهزة البصمة وتوفير دفاتر الحضور والانصراف الورقية للتوقيع.

وشدد عبد العاطى على ضورة تنفيذ التكليفات بدقة ودون تهاون، واتخاذ ما يلزم من تدابير لعدم تأثر العمل فى القطاعات الهامة وتقديم الخدمات للجمهور من توفير مياه الرى للمحاصيل الصيفية ومياه الشرب.