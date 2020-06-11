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الراى الكويتية : مصرع مصرى صعقا بالكهرباء فى النقرة

الخميس، 11 يونيو 2020 02:50 م
الراى الكويتية : مصرع مصرى صعقا بالكهرباء فى النقرة
إيمان حنا

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لقي  مصري مصرعه بعد تعرضه لصعق كهربائي في منطقة النقرة بحولي، وحسب إفادة ابن عمه، فإن المتوفى كان يقوم بإصلاحات كهربائية في المنزل وتعرض للصعق الذي أدى الى وفاته وفق الراى الكويتية .

وقال مصدر أمني إنه تم نقل جثة المتوفى البالغ من العمر 46 سنة بعد تسجيل قضية قتل خطأ.

وكان طبيب مصري يعمل في الكويت، قد وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضى ، ونشر وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، أعلن فيها وفاة الطبيب المصري طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في "مستشفى زين"، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

من جهته، كشف إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر، لـ"العربية.نت" أن الطبيب الراحل من أبناء مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، شمال العاصمة المصرية القاهرة، مشدداً على أنه "كان أحد الأطباء الناجحين في تخصصه".

من جانبه، قال محمد مجدي مخيمر نجل شقيق الطبيب الراحل، لـ"العربية.نت"، إن عمه يبلغ من العمر 62 عاماً وكان  يعمل فى الكويت منذ 25 عاماً.

وأضاف أن عمّه أصيب قبل 12 يوماً بفيروس كورونا، وقد اشتدت حدة الأعراض عليه فدخل فى عزل قبل 10 أيام، وبعدها بيومين أدخِل إلى العناية المركزة، لكن حالته تدهورت ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الجمعة.

وأضاف أنه تم عزل أسرة الطبيب والمخالطين له منذ رصد إصابته، كما خضع الجميع للفحوصات اللازمة والتي أتت نتائجها سلبية.


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