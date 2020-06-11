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الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الخميس، 11 يونيو 2020 03:12 م
الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس بشار الاسد
أحمد عرفة وكالات

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قالت وكالة أنباء سوريا "سانا " إن الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 143 للعام 2020 القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه

وكلف بشار الأسد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه وتستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.

وكان قد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، عددا من المراسيم التي قضت بتغييرات لعدد من المحافظين.

وقضت المراسيم بحسب "سانا" بتعيين بسام ممدوح بارسيك، محافظا لمدينة حمص، خلفا لطلال برازي، الذي تم تعيينه مؤخرا وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وقضى المرسوم ذاته بإنهاء العمل بمرسوم سابق كان يقضي بإسناد وظيفة معاون وزير السياحة لبارسيك.

كما أصدر الأسد مرسوما بإنهاء تعيين عامر إبراهيم العشي، محافظا لمحافظة السويداء، ونقل همام صادق دبيات، محافظ القنيطرة، وتعيينه محافظا لمحافظة السويداء.

 


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