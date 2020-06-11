الرئيس الأمريكى: الشرطة يجب أن تكون أكثر قوة وفكرة إلغاء تمويلها غير مطروحة

كتبت: نهال أبو السعود

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى دالاس فى ولاية تكساس لحضور حوار حول "التفاوتات الاقتصادية والصحية التاريخية فى المجتمعات الأمريكية"، مع استمرار الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة في جميع أنحاء البلاد، وقال الرئيس ترامب إنه سيعمل للتأكد من جاهزية الشرطة من حيث التدريب والمعدات والأساليب المتطورة مشددا على أن فكرة إلغاء تمويل الشرطة أو إلغاء الشرطة غير مطروحة.

وأكد ترامب أنه يجب أن تكون الشرطة أكثر قوة وضرب مثالا طارحا تساؤلا وهو : "ماذا سيحدث إذا اقتحم أحدهم منزلا وعند الاتصال لم يجب أحد ولم تظهر النجدة".

وقال ان الإدارة تعمل الآن على عدة محاور في مقدمتها الأمن والقانون والنظام والصحة.

وفي نفس السياق أعلن ترامب أنه سيوفر دعما للمشروعات الصغيرة وخاصة المملوكة للسود مع الاستثمار في تحسين أوضاعهم والاهتمام بالتعليم في مجتمعات الأقلية.